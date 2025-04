Atalanta-Lecce resta in calendario: domenica alle 20.45

Atalanta-Lecce, secondo quanto si apprende, resta fissata per domenica 27 aprile alle 20.45. Il match era in programma per venerdì 25 aprile, ma è stato successivamente posticipato a domenica sera dopo la scomparsa di Graziano Fiorita, storico fisioterapista dei giallorossi.

La squadra di Gasperini sabato mattina ha ripreso gli allenamenti dopo due giorni di stop mentre la Curva Sud ha diffuso un comunicato di vicinanza ai tifosi avversari I salentini, in ritiro a Coccaglio (in provincia di Brescia) quando è avvenuta la tragedia, sono rientrati immediatamente: la società non ha gradito la decisione da parte della Lega di rinviare il tutto di sole 48 ore, ma se non dovesse presentarsi in campo per contestare la scelta, andrebbe incontro al 3-0 a tavolino e al -1 in classifica. Intanto la squadra di Gasperini sabato mattina ha ripreso gli allenamenti dopo due giorni di stop mentre la Curva Sud ha diffuso un comunicato di vicinanza ai tifosi avversari.

Nel frattempo il Lecce sceglie la strada del silenzio: non ci sarà la solita conferenza di vigilia gara del tecnico, perché Marco Giampaolo e l’intero gruppo squadra preferiscono così, scossi ancora come sono per l’incredibile tragedia. Il programmato allenamento previsto per venerdì non si è tenuto, con i calciatori che hanno informato allenatore e società di non sentirsela ad indossare scarpini da gioco: si sono solo ritrovati sostando a lungo nello spogliatoio, quasi a voler rendere omaggio all’amico e collega Fiorita, senza scendere sul terreno di gioco. Sabato mattina un allenamento di rifinitura per disputare una gara che mai avrebbero voluto giocare, o quantomeno disputare più in là.

