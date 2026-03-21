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Sport / Bergamo Città Sabato 21 Marzo 2026

Atalanta: lesione all’adduttore per Scamacca. Salta la Nazionale, incerti i tempi di recupero

I TEMPI DI RECUPERO. Gianluca Scamacca salta la partita contro il Verona domenica pomeriggio a Bergamo e rientrerà dopo la sosta per la Nazionale. L’attaccante dell’Atalanta ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro.

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Atalanta: lesione all’adduttore per Scamacca. Salta la Nazionale, incerti i tempi di recupero
Gianluca Scamacca
(Foto di Magni)

Gianluca Scamacca salta la partita contro il Verona domenica pomeriggio (22 marzo alle 15) a Bergamo e rientrerà dopo la sosta per la Nazionale. L’attaccante dell’Atalanta ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Incerti i tempi di recupero, si pensa a un minimo di tre settimane. Il calciatore ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo; la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale.

Scamacca è stato sostituito mercoledì a Monaco di Baviera, nell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Bayern perso 4-1, al 26’ del secondo tempo da Nikola Krstovic. Oltre al Verona, dovrebbe saltare anche la trasferta di Lecce e il match con la Juventus il 6 e l’11 aprile prossimi.

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