Atalanta: lesione all’adduttore per Scamacca. Salta la Nazionale, incerti i tempi di recupero

Gianluca Scamacca salta la partita contro il Verona domenica pomeriggio (22 marzo alle 15) a Bergamo e rientrerà dopo la sosta per la Nazionale. L’attaccante dell’Atalanta ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Incerti i tempi di recupero, si pensa a un minimo di tre settimane. Il calciatore ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo; la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale.