Atalanta: lesione per Kolasinac, anche De Ketelaere out

Oltre a Sead Kolasinac, infortunatosi in Champions League mercoledì sera a Stoccarda, l’Atalanta in vista del match domenicale (10 novembre alle 12.30 al Gewiss Stadium) con l’Udinese perde anche Charles De Ketelaere. Entrambi per una lesione al bicipite femorale, ma di entità diversa: primo grado al muscolo di destra per il difensore bosniaco, sostituito al 13’ da Odilon Kossounou tre sere fa, a sinistra di basso grado invece per l’attaccante belga. I tempi di recupero dovrebbero essere rispettivamente di tre e e al massimo due settimane.