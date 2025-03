Atalanta, lesione di primo grado «lieve» per Retegui: speranze per Firenze

«Una puntina» lieve ma appuntita. Dopo l’annuncio da parte del ct azzurro Luciano Spalletti dell’infortunio muscolare a Mateo Retegui e il ritorno a Bergamo dell’attaccante, gli accertamenti effettuati giovedì 20 marzo dallo staff medico dell’Atalanta hanno confermato una lesione di «primo grado lieve» all’adduttore lungo di destra per il capocannoniere nerazzurro.

La sosta ai box dovrebbe essere inferiore ai canonici 20 giorni , le condizioni di Retegui saranno verificate giorno per giorno nella speranza di un recupero-lampo per la ripresa di campionato, domenica 30 (alle 15) a Firenze contro la Fiorentina.

Ai box Scamacca, Scalvini, Kossounou e Posch, squalificato Ederson, per Firenze restano sotto osservazione gli infortunati Sulemana e Cuadrado. Al Franchi, in panchina, non ci sarà neppure Gian Piero Gasperini, squalificato (con multa di 15mila euro) dopo essere stato allontanato dal campo nella gara contro l’Inter al Gewiss. Al suo posto guiderà i nerazzurri il vice Tullio Gritti.