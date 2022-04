Atalanta-Lipsia: Freuler verso il forfait, Djimsiti spera nella panchina

Freuler ancora a parte, come Toloi: c’è pessimismo per la partita con il Lipsia. Djimsiti ha invece lavorato parzialmente con i compagni ed è possibile una sua convocazione, mentre Maehle è stato operato per appendicite e non ci sarà.

Si avvicina il ritorno dei quarti di Europa League con il Lipsia, in programma giovedì alle 18,45 al Gewiss Stadium di Bergamo (andata 1-1): l’Atalanta dovrebbe ritrovarsi senza capitano e vice. Certa l’assenza di Toloi : il riacutizzarsi del dolore al flessore destro prevede uno stop che potrebbe essere di qualche settimana, anche se non è stata comunicata alcuna tempistica. Probabilissimo il forfait di Freuler : lo svizzero è uscito dal campo nell’andata per un’elongazione del flessore destro. Mercoledì sarà valutato, ma sta ancora lavorando a parte, come Toloi, e tutto lascia pensare che non saranno presi rischi, per evitare ricadute ben più gravi.