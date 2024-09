Atalanta, la lista Uefa: fuori Scamacca e Sulemana, dentro Vlahovic

Consegnata la lista Uefa dell’Atalanta: fuori Scamacca e anche Sulemana, inserito il baby Vlahovic. La sforbiciata dell’infortunato Scamacca si è resa necessaria a causa di un cambio nel regolamento: rispetto all’anno scorso, in campo europeo, Carnesecchi perde lo status di giocatore cresciuto in casa, perché non ha tre anni consecutivi nel club ai tempi del vivaio. È un nuovo parametro Uefa. In extremis, per motivi tattici, Gasperini ha deciso poi di togliere il centrocampista Sulemana e inserire l’attaccante Vlahovic, che pesa nonostante l’età, non sfoggiando un biennio bergamasco. Per la Uefa anche Samarzdic e Sulemana sono Over perché non hanno due anni nel club e Ruggeri scivola tra i cresciuti a Zingonia perché non è Under 21 (in Italia basta essere Under 22).