Atalanta, Lookman convocato ma anche martedì non si presenta

Ademola Lookman non si è presentato nemmeno nella mattinata di martedì 6 agosto all’allenamento dell’Atalanta in programma al centro sportivo Bortolotti di Zingonia: l’attaccante nigeriano era atteso - dopo l’assenza di lunedì - per proseguire il proprio lavoro di riatletizzazione a causa del fastidio al polpaccio.