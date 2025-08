Percassi su Lookman: «Patti chiari, cessione ma non in Italia». Il saluto di Sportiello: «Non ci ho pensato un attimo a ritornare»

Nella sala conferenze di Zingonia, Marco Sportiello ha risposto ad alcune domande della stampa in occasione della presentazione ufficiale nel pomeriggio di lunedì 4 agosto. Così il 57 nerazzurro, alla sua 20esima stagione con la maglia dell’Atalanta tra giovanili e prima squadra: «Mi manca vincere un trofeo. L’Atalanta l’ha già fatto quando ero al Milan, è l’unica

(Foto di Magni Paolo Foto) ciliegina per completare la mia torta con l’Atalanta. Non sono più giovanissimo, ma nemmeno alla fine della carriera. So benissimo cosa posso dare a un gruppo di persone e calciatori di spessore. Sono convinto che l’ossatura già ci sia, posso dare una mano perché ci sono parecchi giovani. Sono pronto ad aiutare tutti».

Che Atalanta si aspetta? «Il timbro è quello: Juric è un allievo di Gasperini. L’impronta è quella, sottolinea sempre come dare il massimo ma è un allenatore e una persona diversa. Stiamo lavorando sui piccoli dettagli, non è comunque facile e non c’è tantissimo da toccare. Qui si respira un ambiente sano, umile, quello che ha fatto sì che io avessi questi risultati negli anni. Sono contento di aver ritrovato queste persone. Per me è ancora una bella sfida, non vedo l’ora di ricominciare».

A margine della conferenza stampa di presentazione di Marco Sportiello, Luca Percassi (Amministratore delegato Atalanta) ha rilasciato una dichiarazione in merito alla richiesta formale di trasferimento presentata nella giornata di domenica 3 agosto da Ademola Lookman: «È una buona occasione per chiarire quello che è successo. L’anno scorso, a fronte di un’offerta di 20 milioni di euro del PSG, il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto. L’Atalanta, essendo una società credibile, fatta di persone perbene, si era ripromessa di poter cedere il giocatore in questa sessione di mercato su due presupposti, che lui ci ha chiesto: poter raggiungere un super top club europeo e il fatto che, in Italia, non si sarebbe mai visto con un’altra maglia rispetto a quella dell’Atalanta, per quello che ha fatto e per quello che ha ricevuto dall’Atalanta. Spero di aver risposto in maniera sintetica alle promesse che ci avevano portato a questo impegno. Mi sembra che la situazione, oggi, è ben diversa. Ribadisco il fatto che la società è sempre attenta a valutare tempi e valori di uscita del giocatore, ed è sempre la società a definirne i modi».

