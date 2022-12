Atalanta, Lookman e Palomino recuperati. Venerdì 23 il test a Siviglia contro il Betis

In gruppo ci sono anche de Roon e Koopmeiners, rientrati dal Mondiale, Pasalic si sta invece godendo ancora qualche giorno di vacanza dopo il terzo posto conquistato con la Croazia e si rivedrà a Zingonia verso la fine dell’anno . A lavorare a parte sono in tre: Demiral (infiammazione al ginocchio), Hateboer (elongazione del collaterale) e Zappacosta (lesione al retto femorale) ed è il difensore turco che ha le maggiori possibilità di guarire in tempi brevi . Giovedì 22 seduta a Zingonia e poi la partenza per la Spagna.