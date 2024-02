Atalanta, Lookman «vede» il Milan: l’attaccante più vicino al rientro

Un sorriso in più in casa Atalanta: Ademola Lookman si avvicina alla gara col Milan di domenica 25 febbraio a San Siro (ore 20,45). Venerdì 22 febbraio l’attaccante nigeriano , alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra, ha svolto una parte dell’allenamento con il resto della squadra e le sue chance di rientro contro i rossoneri sono in crescita. Il test decisivo è comunque rimandato alla seduta di sabato 24 .

In caso di convocazione Lookman dovrebbe comunque partire dalla panchina. In attacco accanto a De Ketelaere Gian Piero Gasperini dovrebbe confermare Miranchuk, in vantaggio su Scamacca, con Koopmeiners sulla trequarti nel collaudato 3-4-1-2. Restano aperti i ballottaggi de Roon-Pasalic in mediana e Zappacosta-Ruggeri sulla fascia sinistra, con l’olandese e il ciociaro in vantaggio. Per il resto Gasp dovrebbe confermare Carnesecchi in porta, il trio difensivo Scalvini-Djimsiti-Kolasinac, Holm sulla fascia destra ed Ederson a centrocampo.