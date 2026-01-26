Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 26 Gennaio 2026

Atalanta, Maldini verso la Lazio in prestito con diritto di riscatto

CALCIOMERCATO. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Un anno in nerazzurro: 22 presenze e 3 gol.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Daniel Maldini in Genoa-Atalanta, l’ultima da titolare con la maglia nerazzurra
Daniel Maldini in Genoa-Atalanta, l’ultima da titolare con la maglia nerazzurra
(Foto di Afb)

Operazione di mercato in uscita per l’Atalanta, chiamata a sfoltire il reparto offensivo dopo l’acquisto di Raspadori dall’Atletico Madrid. Tutto fatto per il trasferimento di Daniel Maldini alla Lazio, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Maldini all’Atalanta

Non un anno brillante per Daniel Maldini. Arrivato dal Monza al termine del calciomercato invernale della scorsa stagione, ha faticato ad incidere nei primi mesi anche a causa di alcuni problemi muscolari. Trovando poi i primi gol con la maglia dell’Atalanta nelle ultime due giornate di campionato: doppietta al Parma e rete segnata al Genoa.

Maldini chiude l’avventura in nerazzurro con 22 presenze e 3 gol

Con l’arrivo di Juric e i mal di pancia di Lookman sembrava che Maldini potesse trovare più spazio. Ha giocato da titolare le prime due gare della stagione, ma nelle settimane successive è sempre partito dalla panchina giocando, ogni tanto, i minuti finali. Una situazione confermata con Palladino in panchina, che lo ha tenuto fuori nelle ultime cinque tra campionato e Champions League. Chiude l’avventura in nerazzurro con 22 presenze e 3 gol.

