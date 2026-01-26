Sport / Bergamo Città
Lunedì 26 Gennaio 2026
Atalanta, Maldini verso la Lazio in prestito con diritto di riscatto
CALCIOMERCATO. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Un anno in nerazzurro: 22 presenze e 3 gol.
Operazione di mercato in uscita per l’Atalanta, chiamata a sfoltire il reparto offensivo dopo l’acquisto di Raspadori dall’Atletico Madrid. Tutto fatto per il trasferimento di Daniel Maldini alla Lazio, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.
Maldini all’Atalanta
Non un anno brillante per Daniel Maldini. Arrivato dal Monza al termine del calciomercato invernale della scorsa stagione, ha faticato ad incidere nei primi mesi anche a causa di alcuni problemi muscolari. Trovando poi i primi gol con la maglia dell’Atalanta nelle ultime due giornate di campionato: doppietta al Parma e rete segnata al Genoa.
Maldini chiude l’avventura in nerazzurro con 22 presenze e 3 gol
Con l’arrivo di Juric e i mal di pancia di Lookman sembrava che Maldini potesse trovare più spazio. Ha giocato da titolare le prime due gare della stagione, ma nelle settimane successive è sempre partito dalla panchina giocando, ogni tanto, i minuti finali. Una situazione confermata con Palladino in panchina, che lo ha tenuto fuori nelle ultime cinque tra campionato e Champions League. Chiude l’avventura in nerazzurro con 22 presenze e 3 gol.
