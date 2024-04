Atalanta-Marsiglia, biglietti in vendita dal 23 aprile

Bergamo e l’Atalanta si preparano per un appuntamento storico, la semifinale di Europa League contro il Marsiglia. La sfida di ritorno, quella decisiva, si giocherà giovedì 9 maggio a Bergamo, con fischio d’inizio alle 21. I tempi sono stretti, per questo il club nerazzurro ha già pubblicato sul proprio sito ufficiale le informazioni riguardo alla vendita dei biglietti per il match del Gewiss Stadium.

La fase di prelazione, riservata a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento alla fase a gironi dell’Europa League, sarà attiva dalle 15 di martedì 23 aprile alle 23 di domenica 28 aprile. Gli aventi diritto potranno confermare il proprio posto o selezionarne un altro tra quelli eventualmente disponibili al momento dell’acquisto, anche in settori diversi da quello del proprio abbonamento. Restano attive le consuete tariffe ridotte, riservate a donne, under 18, over 65 e invalidi oltre il 75%.