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Sport / Bergamo Città Giovedì 07 Maggio 2026

Atalanta: nell’attacco anti-Milan, Krstovic parte in vantaggio su Scamacca

CALCIO. Il match della 36ª giornata della Serie A si gioca a San Siro domenica 10 maggio alle 20,45. De Ketelaere e Raspadori i possibili compagni di reparto del montenegrino.

Redazione Web
Redazione Web
Atalanta: nell’attacco anti-Milan, Krstovic parte in vantaggio su Scamacca
L’attaccante montenegrino Nikola Krstovic domenica contro il Milan potrebbe giocare titolare
(Foto di Afb)

Bergamo

Dopo il mercoledì di riposo, è ricominciato senza intoppi il lavoro di avvicinamento dell’Atalanta alla sfida contro il Milan, in programma domenica sera a San Siro (ore 20,45): seduta in tarda mattinata per il gruppo nerazzurro, l’unico indisponibile per il tecnico Palladino è Bernasconi (stagione finita), che ha proseguito le terapie per la lesione di primo-secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Ederson-de Roon favoriti in mezzo

Capitolo formazione: l’Atalanta dovrebbe presentarsi a Milano con il consueto 3-4-2-1. Questi i favoriti ruolo per ruolo, cominciano dalla difesa davanti a Carnesecchi: Scalvini, Hien e Ahanor; a centrocampo Ederson e de Roon (Pasalic possibile outsider), Zappacosta e Zalewski sulle fasce. Il ballottaggio principale, come da un po’ di tempo a questa parte, è al centro dell’attacco: Krstovic è in vantaggio su Scamacca, con De Ketelaere e Raspadori alle spalle di uno dei due.

Le ipotesi alternative consistono nell’inserimento di Bellanova sulla corsia di destra, con conseguente spostamento di Zappacosta a sinistra, e l’avanzamento di Zalewski con dirottamento di Raspadori in panchina.

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