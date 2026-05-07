Atalanta: nell’attacco anti-Milan, Krstovic parte in vantaggio su Scamacca

Dopo il mercoledì di riposo, è ricominciato senza intoppi il lavoro di avvicinamento dell’Atalanta alla sfida contro il Milan, in programma domenica sera a San Siro (ore 20,45): seduta in tarda mattinata per il gruppo nerazzurro, l’unico indisponibile per il tecnico Palladino è Bernasconi (stagione finita), che ha proseguito le terapie per la lesione di primo-secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Ederson-de Roon favoriti in mezzo

Capitolo formazione: l’Atalanta dovrebbe presentarsi a Milano con il consueto 3-4-2-1. Questi i favoriti ruolo per ruolo, cominciano dalla difesa davanti a Carnesecchi: Scalvini, Hien e Ahanor; a centrocampo Ederson e de Roon (Pasalic possibile outsider), Zappacosta e Zalewski sulle fasce. Il ballottaggio principale, come da un po’ di tempo a questa parte, è al centro dell’attacco: Krstovic è in vantaggio su Scamacca, con De Ketelaere e Raspadori alle spalle di uno dei due.