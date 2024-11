Atalanta, occhi sull’infermeria: De Ketelaere può rientrare dopo la sosta

Complice la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali, occhi puntati sull’infermeria in casa Atalanta. Ai lungodegenti Scamacca e Scalvini si sono aggiunti negli ultimi giorni i forfait di Kolasinac (lesione di primo grado al bicipite femorale destro), De Ketelaere (lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro), Djimsiti (trauma distorsivo alla caviglia), Zappacosta (risentimento al polpaccio sinistro) e Zaniolo (fastidio alla regione inguinale).

La situazione dell’infermeria

La situazione meno preoccupante è quella di De Ketelaere: il belga, comunque convocato in nazionale, dovrebbe recuperare nei prossimi giorni ed essere disponibile alla ripresa del campionato, sabato 23 novembre a Parma alle 20.45. Per il rientro di Kolasinac dovrebbe essere necessaria una ventina di giorni, mentre le radiografie alla caviglia di Djimisti hanno escluso fratture e anche in questo caso i tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi. Zappacosta e Zaniolo saranno valutati nei prossimi giorni, nel frattempo l’Atalanta tornerà ad allenarsi mercoledì 13 novembre.