Italia, Spalletti si gode la Nazionale dei bomber: «Retegui è da tiro a spalle girate»

Retegui e Kean insieme? «Mateo è più da area di rigore, bravissimo nella finalizzazione, Moise può agire più fuori e creare spazi con la sua velocità e fisicità». È l’ Italia degli attaccanti. Al primo giorno di raduno, lunedì 11 novembre, prima del doppio impegno di Nations League contro Belgio , giovedì 14 a Bruxelles, e Francia , il ct della Nazionale Luciano Spalletti si gode i numeri dei due centravanti azzurri in campionato.

Kean e Retegui 19 gol in due

Il viola Kean è reduce dalla tripletta al Verona che gli ha permesso di salire a quota 8 nella classifica marcatori, ma davanti a lui c’è l’atalantino Mateo Retegui, in vetta con 11 centri. «Sono felicissimo di vederli lassù, stanno facendo vedere ciò che speravamo», ha commentato il ct azzurro che avrà bisogno anche dei gol delle sue punte per confermare la vetta nel Gruppo 2 di Nations League e conquistare il pass per i quarti.