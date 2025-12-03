Atalanta, oggi il Genoa in Coppa Italia. Rientra Scalvini

Oggi, mercoledì 3 dicembre, inizia il cammino dell’Atalanta in Coppa Italia. Si giocano a Bergamo, con fischio d’inizio alle 15, gli ottavi di finale in gara secca contro il Genoa. Una partita fondamentale per dare continuità alle prime due vittorie della gestione Palladino, in Champions contro l’Eintracht e in campionato contro la Fiorentina: chi vince affronta ai quarti la Juventus, che martedì 2 dicembre ha eliminato l’Udinese.

I convocati

La partita

Ampio turnover per Palladino, che lancerà dal primo minuto chi ha trovato meno spazio nelle ultime settimane. A partire da Sportiello tra i pali e Kossounou nel reparto difensivo. A centrocampo dovrebbero vedersi Musah e Pasalic, con Zalewski e Bernasconi sulle corsie. Davanti spazio a un tridente formato da Samardzic e Sulemana a supporto di Krstovic.