Mercoledì 03 Dicembre 2025
Atalanta, oggi il Genoa in Coppa Italia. Rientra Scalvini
CALCIO. A Bergamo gli ottavi di finale, in gara secca. Assente Zappacosta per una sindrome influenzale. Chi vince affronta la Juventus.
Bergamo
Oggi, mercoledì 3 dicembre, inizia il cammino dell’Atalanta in Coppa Italia. Si giocano a Bergamo, con fischio d’inizio alle 15, gli ottavi di finale in gara secca contro il Genoa. Una partita fondamentale per dare continuità alle prime due vittorie della gestione Palladino, in Champions contro l’Eintracht e in campionato contro la Fiorentina: chi vince affronta ai quarti la Juventus, che martedì 2 dicembre ha eliminato l’Udinese.
I convocati
Rispetto alla sfida con i viola, rientra tra i convocati Giorgio Scalvini. Superato il problema muscolare, potrebbe trovare spazio a partita in corso per ritrovare la miglior condizione. Sarà fermo ai box, invece, Davide Zappacosta, a causa di una sindrome influenzale, unico assente insieme a Bakker.
La partita
Ampio turnover per Palladino, che lancerà dal primo minuto chi ha trovato meno spazio nelle ultime settimane. A partire da Sportiello tra i pali e Kossounou nel reparto difensivo. A centrocampo dovrebbero vedersi Musah e Pasalic, con Zalewski e Bernasconi sulle corsie. Davanti spazio a un tridente formato da Samardzic e Sulemana a supporto di Krstovic.
