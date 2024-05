Atalanta, ore di attesa per Kolasinac: a rischio il Marsiglia e la finale di Coppa Italia

Ore di trepidazione per Sead Kolasinac in casa Atalanta. Giovedì 2 maggio a Marsiglia il difensore nerazzurro ha dovuto lasciare il campo nella semifinale d’andata di Europa League per un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Nel dopo-partita Gian Piero Gasperini ha paventato uno stiramento e se così fosse il bosniaco potrebbe restare fuori per almeno una ventina di giorni. Ma saranno gli esami strumentali a stabilire la natura e l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

In ogni caso Kolasinac salterà il posticipo di campionato di lunedì 6 maggio (ore 18) all’Arechi di Salerno contro i granata dell’ex Colantuono, già retrocessi in B, ed è a forte rischio forfait per la semifinale di ritorno di Europa League contro il Marsiglia, giovedì 9 maggio al Gewiss Stadium, e per la finale di Coppa Italia di mercoledì 15 a Roma contro la Juventus