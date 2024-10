Atalanta, ottimismo per la difesa: Djimsiti Kossounou e Hien verso il Genoa

Squarci di luce dal fronte infermeria in casa Atalanta. Gian Piero Gasperini è alle prese con una lunga serie di assenze in difesa, ma sabato 5 ottobre contro il Genoa al Gewiss Stadium (ore 18) il tecnico nerazzurro potrebbe recuperare Odilon Kossounou, Berat Djimsiti e anche Isak Hien. I primi due sono usciti nella ripresa della gara di Champions League, mercoledì 2 contro lo Shakhtar Donetsk, per problemi muscolare, ma per l’ivoriano dovrebbe trattarsi solo di affaticamento da crampi, per l’albanese di un semplice fastidio alla coscia.