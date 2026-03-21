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Sport / Bergamo Città Sabato 21 Marzo 2026

Atalanta, Palladino con i titolari contro il Verona. De Roon punta il record

CALCIO. L’infortunio di Scamacca lancia dal 1’ Krstovic contro gli scaligeri, domenica 22 (alle 15) alla New Balance Arena. Palladino con i titolari: Cdk e Zalewski sulla trequarti. L’olandese può scavalcare Bellini con 435 presenze

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Atalanta, Palladino con i titolari contro il Verona. De Roon punta il record
Marten de Roon indica la strada: contro il Verona, domenica 22 marzo a Bergamo, l’olandese diventerà il recordman di presenze in maglia nerazzurra
(Foto di Afb)

Infermeria vuota? Macché, si ferma Gianluca Scamacca. Torna l’allarme infortuni in casa Atalanta, alla vigilia della gara contro il Verona, domenica 22 marzo alla New Balance Arena (alle 15).

Stop per Scamacca

Dopo l’allarme a fine allenamento venerdì 20, la risonanza magnetica di sabato 21 ha evidenziato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro: Scamacca salterà la gara col Verona ma andrà comunque in Nazionale dove proverà a recuperare in extremis per i playoff contro l’Irlanda del Nord, giovedì 26 a Bergamo, ma si teme che possa restare ai box per almeno 20 giorni.

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Verso il Verona

Scamacca a parte, col Verona Palladino dovrebbe avere a disposizione l’intera rosa e riproporre dal 1’ gran parte dei titolari rimasti inizialmente in panchina a Monaco contro il Bayern. Davanti a Carnesecchi, nel probabile 3-4-2-1, in difesa dovrebbero iniziare Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, con la coppia de Roon-Ederson in mediana e Zappacosta e Bernasconi sugli esterni.

In attacco il forfait di Scamacca apre le porte a Krstovic, con De Ketelaere e Zalewski a sostegno. L’alternativa principale potrebbe essere l’inserimento dal 1’ di Raspadori sulla trequarti con l’arretramento di Zalewski sulla corsia di sinistra. Salvo sorprese sarà una domenica da record per de Roon che nella gara contro il Verona giocherà la partita n.435 con l’Atalanta, superando Bellini in cima alla classifica dei giocatori con più presenze in maglia nerazzurra.

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