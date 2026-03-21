Atalanta, Palladino con i titolari contro il Verona. De Roon punta il record

Stop per Scamacca

Verso il Verona

Scamacca a parte, col Verona Palladino dovrebbe avere a disposizione l’intera rosa e riproporre dal 1’ gran parte dei titolari rimasti inizialmente in panchina a Monaco contro il Bayern. Davanti a Carnesecchi, nel probabile 3-4-2-1, in difesa dovrebbero iniziare Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, con la coppia de Roon-Ederson in mediana e Zappacosta e Bernasconi sugli esterni.