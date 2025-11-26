Atalanta, Palladino: «Non sono un mago, questa squadra ha qualità»

«Ci sono delle cose da migliorare, sempre, ma questa squadra ascolta e segue quello che proponiamo . Stiamo insieme da una settimana e ho già visto dei grandi progressi, contro una squadra difficile e con dei valori. Noi con personalità abbiamo creato tanto . La cosa che mi è piaciuta è che abbiamo giocato da squadra. Potevamo farne tanti altri, serviva una vittoria, non tanto per la Champions, ma per il morale». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino , dopo la vittoria per 3-0 contro l’Eintracht Francoforte .

«Voglio raccontare un aneddoto - ha dichiarato poi, ai microfoni di Sky Sport -: ho scritto su un foglio il dna che doveva ritrovare questa squadra, ognuno di loro mi ha dato un oggettivo, sono uscite cose importanti. Ho cercato di dare coraggio ed entusiasmo. Questa squadra ha dei valori, non sono un mago, sanno giocare a calcio. Avevano bisogno di un po’ di entusiasmo».I tre aggettivi più belli usciti fuori? Coraggio, leggerezza e fame, ma ce ne sono tanti altri. Il dna deve essere quello di tutta la città, dobbiamo lavorare sodo, insieme faremo grandi cose, ma bisogna mantenere questa mentalità», ha concluso Palladino.