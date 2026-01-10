Atalanta, Palladino: «Ridotto il gap, ma ancora non abbiamo fatto niente»

«I ragazzi hanno risposto alla grande, nel primo tempo il rammarico è stato quello di aver tenuto la partita in piedi, aperta, sapevamo qual era la forza del Torino, il rammarico è solo quello, bisogna essere un po’ più cinici . Ma mi sento davvero un allenatore felice vedere i ragazzi così, difendevano e attaccavano insieme, bisogna continuare così perché la risalita è importante per noi ». Lo ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico dell’ Atalanta, Raffaele Palladino , dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino.

«Abbiamo ridotto il gap, ma non abbiamo fatto nulla, le prossime partite saranno determinanti per noi - ha proseguito il mister nerazzurro - È bello lavorare con questo gruppo, ha sofferto i primi mesi a stare sotto in classifica e non ottenere risultati. Anche i clean sheet che stiamo ottenendo sono segni di un gruppo, i primi difensori sono gli attaccanti. Stiamo lavorando da squadra. Prima della gara ho fatto un discorso alla squadra: non parlavo ai calciatori ma agli uomini, quello è importante, sembra scontato ciò che stiamo facendo, ma abbiamo ridotto il gap. I ragazzi stanno dando tutto negli allenamenti, si fanno in quattro per stare bene fisicamente, sono dei professionisti. Ma come già detto, non abbiamo fatto niente - ha concluso Palladino - Bisogna continuare a scalare e risalire, vogliamo competere per stare lì davanti».