Sport / Bergamo Città
Sabato 10 Gennaio 2026

Atalanta, Palladino: «Ridotto il gap, ma ancora non abbiamo fatto niente»

POST GARA. Le parole di mister Palladino dopo la vittoria in casa 2-0 contro il Torino.

Raffaele Palladino
Raffaele Palladino
(Foto di Afb)

Bergamo

«I ragazzi hanno risposto alla grande, nel primo tempo il rammarico è stato quello di aver tenuto la partita in piedi, aperta, sapevamo qual era la forza del Torino, il rammarico è solo quello, bisogna essere un po’ più cinici. Ma mi sento davvero un allenatore felice vedere i ragazzi così, difendevano e attaccavano insieme, bisogna continuare così perché la risalita è importante per noi». Lo ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino.

«Abbiamo ridotto il gap, ma non abbiamo fatto nulla, le prossime partite saranno determinanti per noi - ha proseguito il mister nerazzurro - È bello lavorare con questo gruppo, ha sofferto i primi mesi a stare sotto in classifica e non ottenere risultati. Anche i clean sheet che stiamo ottenendo sono segni di un gruppo, i primi difensori sono gli attaccanti. Stiamo lavorando da squadra. Prima della gara ho fatto un discorso alla squadra: non parlavo ai calciatori ma agli uomini, quello è importante, sembra scontato ciò che stiamo facendo, ma abbiamo ridotto il gap. I ragazzi stanno dando tutto negli allenamenti, si fanno in quattro per stare bene fisicamente, sono dei professionisti. Ma come già detto, non abbiamo fatto niente - ha concluso Palladino - Bisogna continuare a scalare e risalire, vogliamo competere per stare lì davanti».

Leggi il commento di Roberto Belingheri qui.

La cronaca con le foto salienti del match qui.

Bergamo
Torino
Sport
Calcio
Raffaele Palladino
Roberto Belingheri
Atalanta
Torino