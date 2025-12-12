Sport / Bergamo Città
Venerdì 12 Dicembre 2025
Atalanta, Palladino: «Voglio mentalità e coraggio visti con il Chelsea»
CALCIO. L’allenatore nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia del Cagliari: «Mi aspetto una risposta sotto il profilo mentale».
Bergamo
Parla Palladino, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari, partita chiave per dare continuità al grande successo in Champions League contro il Chelsea: «Servono mentalità e coraggio visti martedì sera. Voglio portarmi dietro la capacità di capire i momenti della partita, soffrire quando c’è da soffrire e affondare il colpo».
Palladino: «Entrare in campo con fame»
«Mi aspetto una risposta sotto il profilo mentale», ha detto Palladino: «La continuità è un aspetto su cui sto battendo molto. Avere messo fieno in cascina in Champions è molto importante per recuperare in campionato. A Verona è stato uno scivolone pesante. Ora avremo la possibilità di fare tre allenamenti di fila con la squadra al completo». E viste le festività imminenti: «Il regalo di Santa Lucia, che la squadra deve fare a se stessa, è entrare in campo con fame. In serie A anche le piccole giocano a viso aperto. Il Cagliari difende benissimo e riparte con giocatori di gamba come Palestra e Folorunsho»
Qui Cagliari, parla Pisacane
In conferenza stampa ha parlato anche l’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, partendo dal successo sulla Roma di una settimana fa: «La vittoria ha dato i 3 punti che mancavano da tempo. I ragazzi lo meritavano per la dedizione negli allenamenti. È normale che quando non vinci l’entusiasmo possa calare, è la risposta più bella che ha dato energia ed entusiasmo».
Quindi sull’Atalanta: «Con Palladino è un misto tra la sua e quella “gasperiniana”, un uomo contro uomo meno sfrenato, una costruzione meno ragionata, ma è una squadra forte. Palladino ha portato serenità ed entusiasmo. L’Atalanta in spazi aperti può far male, in Europa si vede meno la tattica, in Italia affrontare squadre come Verona e Cagliari che fanno della tattica il loro principio può essere un buon punto di forza per noi».
