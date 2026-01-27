Atalanta-Parma, la partita speciale che accende Fubal

L’Atalanta vince con il Parma, in una partita importante in risposta alla sconfitta con l’Athletic Bilbao e fondamentale anche in ottica Fubal: è speciale, coi punti raddoppiati e quindi ha un grande peso nelle classifiche. Mercoledì 28 gennaio, con l’Union Saint-Gilloise in Champions League, si chiude la graduatoria di gennaio.

Come giocare a Fubal

Per giocare è sufficiente registrarsi su fubal.ecodibergamo.it, è gratuito. Sono stati premiati i podi della classifica mensile di dicembre e quello d’andata. È contento Maurizio Ranica di Brusaporto. Già premiato, terzo nella mensile di ottobre, vince l’andata e porta a casa un buono Ovet da 500 euro: «Il concorso mi piace, è bello perché coinvolge tanti tifosi. Con il Torino ho azzeccato tutto». Maurizio ricorda le partite andate bene, mentre Franco Colleoni di Seriate - vincitore a settembre -, che arriva alle sue spalle e vince un buono spesa da 300 euro, non si dà pace: «Mi è rimasto indigesto il risultato di Pisa. Avevo messo 1-1 e l’ho cambiato a ridosso della partita».

«Con il Chelsea ho indovinato tutto. Ci piace Fubal, sto attento a ogni notizia per ponderare bene le giocate» «È bello Fubal, mi diverto. Ci vuole anche un po’ di fortuna. Mia moglie sentiva che sarebbe finita 1-1 col Pisa. Non l’ho ascoltata, ho messo 0-2 per l’Atalanta e non ho fatto punti» commenta Tarcisio Migliorini di Carona, terzo nell’andata e vincitore di un buono da 180 euro da spendere presso il «Ristorante Wen».

A dicembre in vetta c’è Giambattista Facoetti di Stezzano, vincitore di due posti in pitch view da cui ha assistito alla vittoria col Parma: «Con l’Inter avevo messo 1-1 con gol di Samardzic, che ha fallito proprio l’occasione del pari. Ho pensato ‘Non guardo la classifica, sicuramente mi avranno superato’ e invece ho vinto». A volte basta ‘poco’ per raggiungere il podio e Davide Cortinovis di Costa Serina, secondo e vincitore della maglia autografata di de Roon, lo sa bene: «La mia fortuna sono stati i risultati esatti, azzeccandone un paio ho scalato la classifica». Raffaella Malighetti, di Filago, chiude terza a dicembre grazie ai pronostici del figlio Daniele. A lei un pallone firmato dalla squadra: «Con il Chelsea ho indovinato tutto. Ci piace Fubal, sto attento a ogni notizia per ponderare bene le giocate» racconta Daniele.

Le classifiche

La graduatoria mensile di gennaio è apertissima, i punteggi doppi hanno rimescolato tutto. Mirco Lanzi sfrutta la partita speciale, ne fa 24 col Parma, raggiunge quota 46 punti e la vetta, inseguito da Severino Conti a 43 e da Elisabetta Vanalli a 41.

Fubal web

(Foto di Carlo Canavesi) Nella generale Maurizio Ranica ne fa sedici, tocca quota 130 e aumenta il distacco sugli inseguitori. Con dodici punti Albergo Carona torna secondo a 114, inseguito da Giovanni Scaglia a 113. Nella graduatoria di ritorno invece sono in tre a 34 in vetta: Luca Martinelli, Severino Conti e Mirco Lanzi, tallonati da un duo a 33, Battista Fumagalli e Simone Appiani.

I pronostici dei partecipanti

La sconfitta contro l’Athletic Bilbao è stata imprevedibile anche per i partecipanti di Fubal: nel pre gara, solo 22 su 1102 indovinano la sconfitta (980 vittorie e 100 pareggi). Solo in tre azzeccano il 2-3 finale. A segno le due punte: i gol di Scamacca e Krstovic sono stati indicati, rispettivamente, 866 e 236 volte. Il migliore, tra i nerazzurri, è Zalewski: indovinano in 41. In 488 azzeccano i cartellini gialli. Con il Parma termina 4-0 e in 980, su 1054, indovinano la vittoria (57 pareggi e 17 sconfitte). In 24 azzeccano il risultato.