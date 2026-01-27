Sport / Bergamo Città
Martedì 27 Gennaio 2026
Atalanta-Parma, la partita speciale che accende Fubal
I PRONOSTICI. Premiati i vincitori dell’andata, la classifica del mese di gennaio si chiude con la partita di mercoledì 28 gennaio.
L’Atalanta vince con il Parma, in una partita importante in risposta alla sconfitta con l’Athletic Bilbao e fondamentale anche in ottica Fubal: è speciale, coi punti raddoppiati e quindi ha un grande peso nelle classifiche. Mercoledì 28 gennaio, con l’Union Saint-Gilloise in Champions League, si chiude la graduatoria di gennaio.
Come giocare a Fubal
Per giocare è sufficiente registrarsi su fubal.ecodibergamo.it, è gratuito. Sono stati premiati i podi della classifica mensile di dicembre e quello d’andata. È contento Maurizio Ranica di Brusaporto. Già premiato, terzo nella mensile di ottobre, vince l’andata e porta a casa un buono Ovet da 500 euro: «Il concorso mi piace, è bello perché coinvolge tanti tifosi. Con il Torino ho azzeccato tutto». Maurizio ricorda le partite andate bene, mentre Franco Colleoni di Seriate - vincitore a settembre -, che arriva alle sue spalle e vince un buono spesa da 300 euro, non si dà pace: «Mi è rimasto indigesto il risultato di Pisa. Avevo messo 1-1 e l’ho cambiato a ridosso della partita».
«Con il Chelsea ho indovinato tutto. Ci piace Fubal, sto attento a ogni notizia per ponderare bene le giocate»
«È bello Fubal, mi diverto. Ci vuole anche un po’ di fortuna. Mia moglie sentiva che sarebbe finita 1-1 col Pisa. Non l’ho ascoltata, ho messo 0-2 per l’Atalanta e non ho fatto punti» commenta Tarcisio Migliorini di Carona, terzo nell’andata e vincitore di un buono da 180 euro da spendere presso il «Ristorante Wen».
A dicembre in vetta c’è Giambattista Facoetti di Stezzano, vincitore di due posti in pitch view da cui ha assistito alla vittoria col Parma: «Con l’Inter avevo messo 1-1 con gol di Samardzic, che ha fallito proprio l’occasione del pari. Ho pensato ‘Non guardo la classifica, sicuramente mi avranno superato’ e invece ho vinto». A volte basta ‘poco’ per raggiungere il podio e Davide Cortinovis di Costa Serina, secondo e vincitore della maglia autografata di de Roon, lo sa bene: «La mia fortuna sono stati i risultati esatti, azzeccandone un paio ho scalato la classifica». Raffaella Malighetti, di Filago, chiude terza a dicembre grazie ai pronostici del figlio Daniele. A lei un pallone firmato dalla squadra: «Con il Chelsea ho indovinato tutto. Ci piace Fubal, sto attento a ogni notizia per ponderare bene le giocate» racconta Daniele.
Le classifiche
La graduatoria mensile di gennaio è apertissima, i punteggi doppi hanno rimescolato tutto. Mirco Lanzi sfrutta la partita speciale, ne fa 24 col Parma, raggiunge quota 46 punti e la vetta, inseguito da Severino Conti a 43 e da Elisabetta Vanalli a 41.
Nella generale Maurizio Ranica ne fa sedici, tocca quota 130 e aumenta il distacco sugli inseguitori. Con dodici punti Albergo Carona torna secondo a 114, inseguito da Giovanni Scaglia a 113. Nella graduatoria di ritorno invece sono in tre a 34 in vetta: Luca Martinelli, Severino Conti e Mirco Lanzi, tallonati da un duo a 33, Battista Fumagalli e Simone Appiani.
I pronostici dei partecipanti
La sconfitta contro l’Athletic Bilbao è stata imprevedibile anche per i partecipanti di Fubal: nel pre gara, solo 22 su 1102 indovinano la sconfitta (980 vittorie e 100 pareggi). Solo in tre azzeccano il 2-3 finale. A segno le due punte: i gol di Scamacca e Krstovic sono stati indicati, rispettivamente, 866 e 236 volte. Il migliore, tra i nerazzurri, è Zalewski: indovinano in 41. In 488 azzeccano i cartellini gialli. Con il Parma termina 4-0 e in 980, su 1054, indovinano la vittoria (57 pareggi e 17 sconfitte). In 24 azzeccano il risultato.
Nei pronostici, tra i più gettonati, la rete di Scamacca è indicata 655 volte, quella di Raspadori 652 e quella di Krstovic 376. De Roon bomber previsto solo in 14 casi. Il migliore è De Ketelaere, il più inserito nel pre gara con 443 ‘voti’. In 544 indovinano i cartellini.
