Atalanta, a Parma primo assaggio di Serie A: è l’ora di Zaniolo

I nuovi ed Ederson sotto i riflettori

L’amichevole di Parma – contro la formazione locale neopromossa in Serie A, allenata da Fabio Pecchia e della quale è capitano il bergamasco Enrico Delprato – servirà soprattutto per registrare gli automatismi e calibrare la condizione, ripartendo da quanto visto in Olanda. Dove sono arrivati riscontri incoraggianti per quanto riguarda la costruzione e la finalizzazione della manovra, mentre è da rivedere la fase difensiva dove sono emersi momenti di disattenzione e improvvisi blackout. Molta attesa soprattutto per i nuovi. Da Godfrey (quello più utilizzato, con esiti alterni comprensibili in questa fase della stagione, ad Alkmaar), a Sulemana, visto in campo solo nel finale e che oggi potrebbe avere più spazio. Ma l’attesa è soprattutto per il possibile esordio di Nicolò Zaniolo che è rientrato in gruppo a inizio settimana, dimostrando di aver smaltito completamente l’infortunio al metatarso. L’obiettivo dell’ex romanista è quello di arrivare con una buona forma e completamente a disposizione all’appuntamento clou con il Real Madrid. E l’amichevole di oggi (come quella di venerdì 9 ad Amburgo contro i tedeschi del St. Pauli) può rappresentare un buon rodaggio. Probabile uno spezzone anche per Ederson (uno dei grandi protagonisti della trionfale stagione scorsa) arrivato martedì a Zingonia dopo le vacanze seguite alla Copa America con il Brasile.