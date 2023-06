Atalanta, la pattuglia dei nazionali ulteriore fiore all’occhiello

Attività agonistica appena ultimata per diversi atalantini impegnati con le rispettive nazionali. Un elenco corposo: Toloi (nell’Italia in Nations League), gli olandesi de Roon e Koopmeiners, il croato Pasalic (finalista sempre in Nations League), i danesi Højlund e Maehle, il turco Demiral, l’albanese Djimsiti (anche loro in campo in Nations League), più Lookman convocato per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Un pattuglione di giocatori nerazzurri reduci dal brillante campionato con accesso all’Europa League edizione 2023-2024. Per la tifoseria atalantina si tratta di un fiore all’occhiello, figlio di precedenti operazioni di mercato certificabilmente apprezzate.