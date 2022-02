Atalanta, per la pandemia un’emorragia di centomila spettatori

Gli stadi mantengono la capienza al 50%, almeno per ora, ma il calcio spera in un’apertura allargata a breve. La stagione in corso è quella in cui gli impianti hanno ricominciato ad accogliere il pubblico: le regole, però, sono cambiate più volte, «ballando» tra l’apertura al 75% e il tetto dei cinquemila. Dopo la partenza al 50% della prima fase, fino al 10 ottobre, si è saliti al 75%, per poi tornare al 50% all’inizio del 2022, con la parentesi di due turni vissuti con la capienza di cinquemila spettatori.

La media in A: da 27.608 a 14.961