Atalanta, possibile turnover col Monza. Lookman e Gasp per il Pallone d’Oro

Lunedì c’è il Pallone d’Oro

Lunedì 28 sarà anche una giornata storica in casa nerazzurra, alla voce Pallone d’Oro. In serata Ademola Lookman e Gian Piero Gasperini saranno a Parigi per la cerimonia di consegna del premio: il nigeriano è tra i 30 candidati al riconoscimento come miglior giocatore (e favorito per il Pallone d’Oro africano che verrà consegnato a dicembre a Marrakech), Gasp è tra i sei allenatori che hanno ricevuto la nomination come miglior tecnico. Per l’Atalanta è una primizia assoluta.