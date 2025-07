Atalanta: primo match per Juric, festa dei tifosi con la «motorata» - Foto e video

È partita con qualche ora di ritardo, causa maltempo, ma ha come sempre portato una rumorosa allegria sulle strade della Bergamasca la tradizionale motorata dei tifosi nerazzurr i in vista della prima amichevole firmata Juric del l’Atalanta a Clusone contro l’Under 23 .

Il gruppo di tifosi su due ruote - un centinaio i mezzi in corteo - ha percorso Borgo Santa Caterina, via Carnovali per poi imboccare la strada per la Valle Seriana dritti fino a Nembro. Dopo una breve sosta a Ponte Nossa i supporter atalantini raggiungeranno Clusone.