Atalanta e Psg sono sulla stessa barca: le due squadre saranno senza le loro stelle

Se nel Psg non ci saranno sicuramente Dembélé e Doué e pure Kvaratskhelia è in dubbio, l’Atalanta è in una situazione non troppo diversa: i nerazzurri dovranno di fare a meno di tre pezzi grossi come Ederson, Scamacca e Lookman. Per motivi diversi: i primi due sono infortunati, il terzo è separato in casa. Ederson dovrebbe rientrare a fine mese, molte incognite su Scamacca perché è frenato da un’infiammazione. Ancora più indecifrabile il quadro di Lookman, che non è infortunato, ma non si sente pronto e dunque continua nel suo lavoro individuale. Tutto fa credere che non sarà convocato. Tre assenze pesanti, senza contare la quarta, quella di Kolasinac, fuori da aprile per la rottura del crociato.