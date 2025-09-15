Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 15 Settembre 2025

Atalanta e Psg sono sulla stessa barca: le due squadre saranno senza le loro stelle

CHAMPIONS LEAGUE , Mercoledì 17 settembre scatta la Champions League per l’Atalanta che sarà di scena a Parigi alle ore 21 contro il Psg campione in carica. Ambedue le squadre saranno orfane dei loro giocatori più quotati.

Mario Pasalic a Parigi potrebbe essere impiegato in svariate posizioni
Mario Pasalic a Parigi potrebbe essere impiegato in svariate posizioni
(Foto di Afb)

Se nel Psg non ci saranno sicuramente Dembélé e Doué e pure Kvaratskhelia è in dubbio, l’Atalanta è in una situazione non troppo diversa: i nerazzurri dovranno di fare a meno di tre pezzi grossi come Ederson, Scamacca e Lookman. Per motivi diversi: i primi due sono infortunati, il terzo è separato in casa. Ederson dovrebbe rientrare a fine mese, molte incognite su Scamacca perché è frenato da un’infiammazione. Ancora più indecifrabile il quadro di Lookman, che non è infortunato, ma non si sente pronto e dunque continua nel suo lavoro individuale. Tutto fa credere che non sarà convocato. Tre assenze pesanti, senza contare la quarta, quella di Kolasinac, fuori da aprile per la rottura del crociato.

Pasalic ago della bilancia

Quella di Parigi sarà la prima partita stagionale giocata a pochi giorni di distanza da quella precedente e dunque c’è da vedere se mister Juric adotterà il turnover, ma sembra difficile immaginare una formazione con molte novità. L’ago della bilancia dovrebbe essere Pasalic: dalla sua posizione dipenderà il modulo dell’Atalanta. Sarà 3-4-1-2 con il croato trequartista alle spalle di De Ketelaere e Krstovic, 3-4-2-1 con Mario accanto al belga e dietro il montenegrino. Con Pasalic avanzato si libererebbe un posto a centrocampo e accanto a de Roon ci sarebbe spazio per Musah o per Brescianini. L’Atalanta si allenerà nella mattinata di martedì 16 settembre prima di volare in Francia.

Yunus Musah potrebbe essere utilizzato nel cuore del centrocampo da Juric contro il Psg
Yunus Musah potrebbe essere utilizzato nel cuore del centrocampo da Juric contro il Psg
(Foto di Afb)

