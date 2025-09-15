Atalantini a Parigi, ecco cosa sapere per arrivare allo stadio

Si tratta della gara d’esordio dei nerazzurri nella Uefa Champions League 2025/26 in programma mercoledì 17 settembre alle ore 21 al Parco dei Principi di Parigi (indirizzo: 24, rue du Commandant Guilbaud). I cancelli del settore ospiti apriranno alle ore 18, gli altri settori dello stadio invece alle 19:30.

Come raggiungere lo stadio e i parcheggi

Per coloro che raggiungeranno Parigi in auto non sono previsti parcheggi dedicati attorno allo stadio e, come consigliato dalla Società ospitante, sarà possibile parcheggiare auto e minivan in città per poi raggiungere lo stadio con la linea 9 della metropolitana dalla stazione Porte de Saint-Cloud e seguire Avenue de la Porte de Saint-Cloud e Rue du Commandant Guilbaud.

Sarà obbligatorio seguire il percorso evidenziato in colore rosso nella mappa

Il percorso per raggiungere lo stadio Tutti i bus dovranno obbligatoriamente parcheggiare al Géo André presso lo stadio, esponendo il pass prodotto dal PSG sul parabrezza. Per richiedere la produzione del pass, per coloro che raggiungeranno Parigi in bus organizzati, inviare una mail ad [email protected] entro le ore 16 di martedì 16 settembre, indicando gruppo, compagnia del bus, numero di targa del veicolo e orario indicativo di arrivo al parcheggio.

Non è previsto un meeting point

Si raccomanda a tutti i tifosi di non raggiungere e transitare dalla parte Nord dello stadio.Non saranno organizzati meeting point dedicati ai tifosi atalantini in città e nelle zone limitrofe allo stadio.

Sicurezza e accesso allo stadio

Il settore sarà aperto dalle 18 e i tifosi dell’Atalanta dovranno accedere dal Gate V e raggiungere i settori 101, 102 e 301 a loro dedicati. Prima dell’ingresso, si dovrà passare il controllo di sicurezza organizzato dalla Polizia francese e dagli steward del Paris Saint-Germain. Il personale preposto, inoltre, accrediterà i tifosi con due braccialetti di diverso colore, tra coloro che sono in possesso di tagliandi di anello inferiore e superiore.

Si ricorda di portare con sé un valido documento di identità per il controllo del tagliando nominativo agli accessi.

per i disabili l’accesso per gli spettatori sarà dal gate V.

All’interno dello stadio

All’interno dello stadio non saranno servite bevande alcoliche e si potrà pagare sia con carte di credito/debito sia in contanti. Oggetti vietati che saranno confiscati allo stadio: valigie, zaini e borse di dimensioni superiori al formato A4; armi o qualsiasi oggetto che possa essere usato come tale; oggetti appuntiti o contundenti; alcol, droghe; proiettili o esplosivi in forma solida, liquida o gassosa; oggetti pirotecnici come fuochi bengala, fumogeni, petardi.

Oggetti non ammessi (e restituiti a fine partita): caschi; selfie stick.

Non sono disponibili armadietti per la custodia dei beni.

Attenzione allo sciopero