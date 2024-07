Atalanta e RadiciGroup, collaborazione rinnovata per la nuova stagione

La collaborazione tra Atalanta e RadiciGroup continua, anche per prossima stagione. L’azienda sarà «Sponsor del Cuore» dei nerazzurri in campionato e nella Supercoppa italiana, mentre sarà «Sleeve Partner» in Champions League e Coppa Italia.

Prosegue così la partnership iniziata nell’estate del 2017, quando i nerazzurri si sono qualificati per la prima volta a una competizione internazionale dopo 26 anni: «Siamo estremamente soddisfatti - ha spiegato Maurizio Radici - questa non è soltanto una sponsorizzazione, ma una condivisione di valori e obiettivi. RadiciGroup e Atalanta sono due simboli del territorio e lavorano con la stessa determinazione per raggiungere l’eccellenza. La vittoria dell’Europa League è un risultato straordinario e siamo orgogliosi di aver supportato la squadra in questo successo. Continueremo a sostenere l’Atalanta con lo stesso entusiasmo e impegno, certi che insieme potremo raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi».