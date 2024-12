Atalanta-Real Madrid: la «fumogenata» dei tifosi spagnoli in Piazza Vecchia - Video

I primi gruppetti di supporter madrileni si sono visti già lunedì 9 dicembre, non troppo appariscenti, e il grosso è arrivato direttamente nella giornata del match, 10 dicembre, ma ormai Bergamo s’è abituata a questo clima. Nel pomeriggio di martedì i tifosi del Real Madrid si sono dati appuntamento in Città Alta dove hanno dato vita a una «fumogenata» proprio in Piazza Vecchia. Nel tardo pomeriggio traffico intenso in zona stadio ma in generale in città e un grande dispiegamento di Forze dell’Ordine con l’ausilio anche dell’elicottero che ha sorvolato Bergamo.

Presidi delle forze dell’ordine e ordinanza anti-alcol

Già da lunedì 9 dicembre le forze dell’ordine hanno intensificato il presidio tra stazione, Sentierone e Città alta. Dalle 9 di martedì mattina 10 dicembre e fino alle 6 di mercoledì è in vigore la consueta ordinanza anti-alcol che interessa le zone nei pressi dello stadio, il centro piacentiniano, Città Alta e altre aree più periferiche tra i quartieri di Carnovali, San Paolo e Boccaleone.

Meeting point in piazzale Alpini

Il meeting point per i tifosi del Real Madrid è stato come sempre in piazzale Alpini (anche per questo gli studenti del «Vittorio Emanuele» sono usciti prima, alle 13), e dal primo pomeriggio si sono concentrati in quell’area una parte consistente dei supporter spagnoli: da lì sono poi partiti i pullman-navetta per il trasbordo degli spagnoli verso il settore ospiti del Gewiss Stadium, poi dalle 21 spazio al calcio giocato.

Corse Atb e Teb intensificate

Atb e Teb rafforzano le corse in occasione del match che si giocherà al Gewiss Stadium. In vista della partita Atb effettuerà delle corse speciali, incrementando il servizio in direzione Stadio in particolare per le linee 5, 6 e 8.

Servizio ATB pre partita:

Navetta dalle ore 19 alle ore 21 sul percorso di linea 9 tra Stazione e Stadio.

Corsa di linea 6 in partenza alle ore 19.50 da Stezzano piazza Libertà con successivo transito da Azzano.

Corsa di linea 8 in partenza dalle Crocette alle ore 19.55 con transito da via Broseta, via XXIV Maggio, via Mazzini, via Petrarca, via Battisti e viale Giulio Cesare.