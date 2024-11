Atalanta, rifinitura a Zingonia prima del volo per Stoccarda - Foto

Nella mattinata di martedì 5 novembre i nerazzurri in campo a Zingonia per l’allenamento prima della partenza nel pomeriggio per Stoccarda. Sempre la sera di martedì verso le 18.45 si è svolta la conferenza stampa con Gasperini con Hien, grande protagonista della vittoria contro il Napoli. Tra i nerazzurri anche Scalvini che da un po' di tempo ha ripreso ad allenarsi individualmente, ma in mattinata era con i compagni.

Oltre duemila tifosi al seguito

Saranno oltre duemila i tifosi nerazzurri che saranno sugli spalti della MercedesBenz Arena, alcuni partiranno già stasera, altri mercoledì mattina.

Le condizioni della rosa dei nerazzurri

L’Atalanta aveva ricominciato l’attività già lunedì mattina a Zingonia: scarico per i titolari di Napoli, allenamento completo per tutti gli altri. L’infermeria si è quasi svuotata: Brescianini è rientrato al Maradona dopo più di un mese per la lesione del bicipite femorale. Al momento ci sono solo due infortunati, quelli che si sono rotti il crociato: oltre al già citato Scalvini, che potrebbe tornare tra i convocati tra qualche settimana, c’è anche Scamacca, che si limita alle sole terapie, si rivedrà solo nel 2025. In Europa è indisponibile anche Sulemana, fuori dalla lista Uefa.

I nerazzurri si allenano a Zingonia prima di partire per Stoccarda

(Foto di Afb) Retegui si allena a Zingonia prima di partire per Stoccarda

(Foto di Afb)

Atalanta, la probabile formazione

La formazione sarà la migliore, anche se potrebbe proporre qualche piccola novità in caso di stanchezza di qualche giocatore, visti i tanti impegni ravvicinati: con il 3-4-1-2 Pasalic è leggermente favorito su Samardzic e Brescianini per un posto sulla trequarti, con Retegui che potrebbe tornare dal 1’ a scapito magari di De Ketelaere. In fascia potrebbe rivedersi Bellanova, mentre in difesa Kossounou è un’opzione extra rispetto ai tre titolari.

Lo Stoccarda ha appena perso l’ala Leweling: un infortunio muscolare subito venerdì contro il Bayer lo costringerà a qualche settimana di stop. Oggi l’Atalanta si allenerà in mattinata a Zingonia, poi nel pomeriggio partirà per la Germania.