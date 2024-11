Gasperini: «Dobbiamo cercare su tutti i campi i due punti non conquistati col Celtic»

Parla Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Stoccarda, la quarta della fase campionato. «Ci aspettiamo il miglior Stoccarda - ha detto in conferenza stampa - abbiamo ben presente la partita che hanno fatto con la Juve e con il Real Madrid Una squadra forte, compatta, organizzata. Una partita difficile, cercheremo di mettere in campo il nostro momento positivo».

Gasperini in conferenza stampa

(Foto di Afb) Dopo questa giornata, la situazione della classifica sarà più chiara: «I conti sono presto fatti, si capisce quanto basti poco per risalire o perdere posizioni. Purtroppo i due punti non conquistati con il Celtic pesano, dobbiamo cercarli su tutti i campi, perché poi il nostro calendario prevede Real Madrid e Barcellona nel finale».

Gasperini verso lo Stoccarda: «Affrontiamo una squadra con la S maiuscola»

Sulle ipotesi di formazione: «Giochiamo sempre con tre attaccanti, ma poi siamo duttili, come lo Stoccarda abbiamo diversi sistemi di gioco. L’anno scorso Koopmeiners ci permetteva di variare più facilmente, quest’anno lo sta facendo Pasalic, vedremo Brescianini e Samardzic, oppure possiamo usare tre attaccanti più puri. C’è sempre la possibilità di variare a gara in corso».

Sull’ampiezza della rosa a disposizione: «Per giocare ogni tre giorni bastano 16/17 giocatori, non c’è bisogno di rose troppo numerose. Quest’anno abbiamo variato molto, con tanti nuovi innesti che stanno lavorando bene e si stanno integrando, dando a turno buone risposte, anche perché c’è quel nucleo solido su cui mi sono basato in questo inizio di stagione»

Gasperini su Hien: «Ha ancora tanti margini di miglioramento»

Sull’avversario: «Ho seguito lo Stoccarda, l’ho apprezzato l’anno scorso e quest’anno, conosco l’allenatore attraverso il gioco della squadra: una squadra con la S maiuscola, gioca compatta, attacca e difende con tanti uomini, è valida sul piano tattico, fisico e atletico. Il mio apprezzamento per lui è per il lavoro della squadra in questi due anni».

Su Hien, che ha accompagnato Gasperini in conferenza stampa: «Si è inserito subito, merito suo e dell’esperienza a Verona, giocava in una difesa simile. Lavora su dettagli importanti, perché i sistemi di gioco non sono tantissimi, ma contano gli accorgimenti. Sono convinto che abbia tanti margini, domenica a Napoli è un sintomo di crescita ed evoluzione, ha la possibilità di diventare ancora più importante».

Hien: «A Napoli ha giocato bene tutta la squadra, ma con lo Stoccarda sarà diverso»