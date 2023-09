Atalanta, riparte il sogno europeo: giovedì su L’Eco di Bergamo 20 pagine speciali

Per l’occasione, su L’Eco di Bergamo in edicola giovedì 21 settembre i lettori troveranno 20 pagine speciali dedicate al cammino europeo: un ampio approfondimento con dati, analisi e interviste.

Tra le interviste, anche quella ad Alejandro Gomez, ex capitano nerazzurro che ha alzato il trofeo qualche mese fa a Budapest, con il Siviglia, poco dopo essersi laureato campione del Mondo con l’Argentina. Per il Papu, «l’Atalanta non è inferiore al Siviglia e può giocare per arrivare in fondo».