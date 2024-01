Atalanta, a Samaden il «Mino Favini»: miglior responsabile del settore giovanile

«Ho già avuto l’onore di ricevere questo riconoscimento quando è stato assegnato, nel 2020: è un premio che mi riempie di orgoglio perché in esso è racchiuso l’apprezzamento dei tuoi colleghi – ha sottolineato Samaden –. Il fatto che il riconoscimento sia intitolato a Mino Favini lo rende ancora più significativo e magico, soprattutto nella stagione in cui la famiglia Percassi mi ha scelto per custodire lo straordinario patrimonio lasciato da Mino».

Percassi: «Premio meritatissimo al professionista e all’uomo»

«È un premio alla statura e al valore non solo del professionista ma anche dell’uomo, al quale appartengono principi e valori tanto cari ad Atalanta e da sempre linee guida per chi sovrintende all’attività del nostro settore giovanile, forgiato dall’indimenticabile Mino Favini. La scorsa estate per noi la scelta è stata facile, perché non c’erano figura professionale e persona migliori di Roberto cui affidare il nostro Settore», ha commentato il presidente nerazzurro Antonio Percassi che ha inviato a Samaden «i più affettuosi complimenti».