Champions, sarà Atalanta- Bayern Monaco: si gioca il 10 marzo. Tutte le informazioni per i biglietti

Sarà Bayern Monaco a sfidare l’Atalanta negli ottavi di finale di Champions League. Sarà il primo match in assoluto tra le due formazioni. Dopo l’incredibile rimonta contro il Borussia Dortmund , mercoledì 25 febbraio a Bergamo, i nerazzurri hanno conquistato il pass per entrare tra le migliori sedici squadre d’Europa. E per continuare a sognare la finale in programma a Budapest il 30 maggio. La partita di andata si giocherà a Bergamo il 10 marzo alle 21 mentre il ritorno è programmato per il 18 marzo alle 21 in trasferta.