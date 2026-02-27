Burger button
Sport / Bergamo Città Venerdì 27 Febbraio 2026

Champions, sarà Atalanta- Bayern Monaco: si gioca il 10 marzo. Tutte le informazioni per i biglietti

CALCIO. L’accoppiamento durante il sorteggio a Nyon che si è tenuto venerdì 27 febbraio a mezzogiorno. La partita di andata si giocherà a Bergamo il 10 marzo alle 21 mentre il ritorno è programmato per il 18 marzo alle 21 in trasferta.

Redazione Web
Redazione Web

Il sorteggio in cui l’Atalanta ha «pescato» il Bayer Monaco negli ottavi di finale di Champions League
Il sorteggio in cui l’Atalanta ha «pescato» il Bayer Monaco negli ottavi di finale di Champions League
(Foto di Afb)

Nyon

Sarà Bayern Monaco a sfidare l’Atalanta negli ottavi di finale di Champions League. Sarà il primo match in assoluto tra le due formazioni. Dopo l’incredibile rimonta contro il Borussia Dortmund , mercoledì 25 febbraio a Bergamo, i nerazzurri hanno conquistato il pass per entrare tra le migliori sedici squadre d’Europa. E per continuare a sognare la finale in programma a Budapest il 30 maggio. La partita di andata si giocherà a Bergamo il 10 marzo alle 21 mentre il ritorno è programmato per il 18 marzo alle 21 in trasferta.

Le parole di Umberto Marino

«Affronteremo col grande orgoglio di rappresentare l’Italia una grande realtà del calcio mondiale come il Bayern Monaco». Umberto Marino, direttore generale area istituzionale dell’Atalanta, commenta a Sky Sport l’esito dei sorteggi degli ottavi di finale nella sede dell’Uefa a Nyon: «Cercheremo di rendergli dura la vita giocando da Atalanta, col coraggio, la voglia e la spinta dei tifosi».

Marino sottolinea che il club nerazzurro ci tiene a concorrere a più obiettivi: «Essere contemporaneamente in corsa in campionato, Champions e Coppa Italia per noi è un traguardo unico. Col Bayern dovremo fare la gara della vita, ma se vinceranno loro, gli stringeremo la mano. La vita va avanti».

Infine, l’elogio dell’allenatore Raffaele Palladino: «L’entusiasmo con cui affronta allenamenti e partite, la grande voglia di lavorare e dare tutto alla sua squadra, sono le sue grandi doti che sta trasmettendo ai giocatori e a tutto l’ambiente».

Il sorteggio a Nyon degli ottavi di finale di Champions League
Il sorteggio a Nyon degli ottavi di finale di Champions League
(Foto di Afb)

Questa volta l’Atalanta non avrà il vantaggio del fattore campo: l’andata si giocherà a Bergamo (10 marzo, ore 21), il ritorno in trasferta (18 marzo, ore 21). Qui tutte le info per i biglietti.

Le altre gare degli ottavi

- Leverkusen-Arsenal
- Manchester City- Real Madrid
- Bodo-Sporting Lisbona
- Psg- Chelsea
- Barcellona-Newcastle
- Liverpool-Galatasaray
- Tottenham-Atletico Madrid

