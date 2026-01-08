Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 08 Gennaio 2026

Atalanta, Scamacca e Kolasinac cercano il recupero in extremis per il Torino

CALCIO. Giovedì 8 gennaio il centravanti e il difensore si sono allenati individualmente, in vista della gara contro i granata, sabato 10 alla New Balance Arena (20,45). Decisive le ultime sedute. Hien e Pasalic sperano

Raffaele Palladino dà indicazioni ai nerazzurri nella gara a Bologna: sabato 10 contro il Torino a Bergamo l’Atalanta va a caccia della terza vittoria di fila
(Foto di Ansa)

Corsa contro il tempo in casa Atalanta per Scamacca e Kolasinac, in vista della gara contro il Torino, sabato 10 gennaio alla New Balance Arena (alle 20,45) nella prima giornata del girone di ritorno.

Scamacca e Kolasinac puntano il Torino

Il centravanti è alle prese con l’edema al flessore destro che l’ha costretto a saltare la partita a Bologna, così come Kolasinac, ai box per i postumi distrattivi al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Giovedì 8 entrambi hanno lavorato individualmente e cercano il recupero in extremis per il match contro i granata.

Fuori causa Bakker, Bellanova, Lookman e Kossounou, contro il Torino Palladino dovrebbe confermare gran parte dei titolari di Bologna, con Hien in lizza per un posto in difesa con Ahanor e Scalvini e il possibile inserimento di Pasalic in avanti con arretramento di Zalewski sulla fascia sinistra.

Brescianini alla Fiorentina

Intanto, dopo un anno e mezzo termina l’avventura di Marco Brescianini con la maglia dell’Atalanta: il centrocampista passa alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di salvezza a dei viola a fine stagione.

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta