Atalanta, sciolti gli ultimi dubbi: De Ketelaere a Cagliari ci sarà

Abbondanza e tante opzioni

Per la gara di domenica 7 aprile alle 18 a Cagliari, l’assente è dunque uno solo, il difensore Giorgio Scalvini, fuori un mese per via della lesione al bicipite femorale sinistro rimediata a Napoli. Gli altri ci sono tutti. Non è escluso un po’ di turnover considerando che è una partita inserita fra quelle con Fiorentina e Liverpool. In difesa potrebbe trovare posto Toloi, il cui impiego consentirebbe un riposo a uno dei tre titolari «obbligati», Kolasinac, Hien e Djimsiti. I rientri più probabili rispetto al match di Firenze sono quelli di Ederson a centrocampo e Scamacca in attacco: i ballottaggi sono tra Pasalic e de Roon (con il primo anche possibile trequartista per Koopmeiners) e fra Lookman e Miranchuk. Ma in questa situazione di abbondanza non mancano i dubbi in ogni reparto, comprese le fasce: Hateboer, Zappacosta o Holm a destra, Ruggeri o Bakker a sinistra. La partenza per la Sardegna è fissata per il pomeriggio di sabato 6 aprile, dopo una seduta di primo pomeriggio.