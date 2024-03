Atalanta, si allontana la Champions ma ora testa su Sporting e Juve

La zona Champions si allontana, auspichiamo non definitivamente. Il Bologna passa a Bergamo anche se i nerazzurri avevano fatto ben sperare passando in vantaggio con Lookman.

Ora il quarto posto è distante 5 lunghezze, undici partite alla fine del campionato e perciò di tempo per reinserirsi a pieno titolo nella lotta per volare nella rassegna internazionale ce ne è eccome.

La riscossa dell’ undici felsineo nella ripresa può essere stata agevolata pure dal calo fisico-atletico degli atalantini con nelle gambe i 90 minuti di metà settimana contro l’Inter. Questa è la l’impressione di molti addetti ai lavori nei commenti a fine gara. Purtroppo la sequenza di partite che arriveranno non lasciano spazio a cali di tensione. A distanza di poche ore, infatti, arriverà l’impegno di Europa League a Lisbona contro lo Sporting che precederà la sfida con la Juventus in programma a Torino domenica 10 marzo (alle 18). Insomma non un attimo di tregua per ricaricare le pile e dimenticare gli ultimi due flop consecutivi con Inter e Bologna.