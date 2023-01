Atalanta, si gioca domenica con il lutto al braccio per ricordare Bernasconi. Gasperini: «Non penso già alla Juventus»

L’Atalanta giocherà domenica 15 gennaio in campionato contro la Salernitana (Gewiss Stadium, ore 18) col lutto al braccio per onorare la memoria di Gaudenzio Bernasconi . Il centromediano di Ponte San Pietro, morto il 10 gennaio all’età di 90 anni, aveva giocato due stagioni in nerazzurro dal 1952 al 1954 totalizzando 54 presenze prima di diventare una bandiera della Sampdoria.