Atalanta, si pensa già al Napoli con la bella notizia di Carnesecchi in Nazionale

Sabato 25 novembre ci sarà Atalanta-Napoli e l’attenzione dei tifosi è già puntata a quel giorno, non importa se nel frattempo c’è un impegno della Nazionale, ma la sfida contro i partenopei è di quelle che vista anche la posizione in classifica potrebbe dare una scossone alla classifica di una delle due compagini.

Sarebbe molto bello vincere per poter sopravanzare i campioni d’Italia in classifica. A far crescere la speranza il pensiero di un Napoli in crisi. che tuttavia esordisce al Gewiss Stadium con il nuovo allenatore, Mazzarri.

È noto infatti che il cambio di allenatore solitamente sia rigenerante per le squadre e per i giocatori a caccia di conferme. Speriamo, tuttavia, di non vedere l’Atalanta pre sosta,, così deludente in quel di Udine.