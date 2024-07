Atalanta, si riparte: mercoledì la squadra a Zingonia. Ecco i convocati

I convocati

Okoli al Leicester

L’Atalanta martedì 9 luglio ha anche ufficializzato la cessione al Leicester City a titolo definitivo di Caleb Okoli. Il difensore classe 2001, reduce dalla stagione in prestito al Frosinone, si trasferisce in Premier League per un totale di 15 milioni bonus compresi. Okoli, vincitore di due scudetti e una supercoppa Primavera, era stato precedentemente a titolo temporaneo anche con Spal e Cremonese prima di disputare in prima squadra la stagione 2022-2023 totalizzando 17 presenze. «Atalanta BC augura a Caleb le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva», chiude la nota della società bergamasca. «Un lungo viaggio iniziato nel 2015: una scelta, un progetto, un percorso, uno stile di vita, una mentalità unica, una città; ma soprattutto un grandissimo club che mi ha cresciuto e insegnato tanto in questi anni fino ad arrivare all’esordio in serie A e la riconquista dell’ Europa», ha scritto Okoli sul proprio profilo Instagram un post con cui ha voluto congedarsi dall’ambiente nerazzurro.