Atalanta premiata in Regione Lombardia. Marino: «Non dimentichiamo mai le nostre radici»

Umberto Marino con la pergamena ricevuta in Regione Lombardia

Nel parlamento lombardo è stato Umberto Marino, direttore generale della Dea, a ritirare la pergamena premio per la conquista dell’Europa League, il primo trofeo della squadra bergamasca in Europa: «È un grande motivo di orgoglio essere qui - ha dichiarato Marino- e lo facciamo con molto piacere perché non ci si stanca mai a celebrare i successi. Rivedere le immagini di Dublino fa venire i brividi ed un incentivo a fare meglio».