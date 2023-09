Atalanta, sollievo De Ketelaere: il belga convocato per la gara con la Juventus

Provino superato e sospiro di sollievo per l’Atalanta: Charles De Ketelaere è tra i 23 convocati per la partita di domenica 1 ottobre al Gewiss Stadium (ore 18) contro la Juventus. Il belga aveva scattare l’allarme venerdì 29 settembre per un risentimento muscolare al quadricipite sinistro e sembrava destinato al forfait. L’allenamento di sabato 30 ha scongiurato invece lo scenario peggiore e Cdk sarà a disposizione per la sfida ai bianconeri e per quelle successive contro lo Sporting Lisbona, in Europa League, e contro la Lazio in campionato.