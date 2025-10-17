Sport / Bergamo Città
Atalanta, stasera la festa per i 118 anni. Con inaugurazione della statua dell’Europa League
ALLO STADIO. Appuntamento fuori dallo stadio. Anche una mostra di maglie storiche dove sarà esposta la coppa originale alzata al cielo di Dublino. Biglietti scontati per lo Slavia Praga.
Oggi è il 17 ottobre, il compleanno dell’Atalanta. Una data che i tifosi festeggiano, tradizionalmente, fuori dallo stadio. Ed è così anche quest’anno, con un motivo in più da celebrare: alle 21,30, nel pieno delle celebrazioni, sarà svelata la statua in marmo - finanziata dai tifosi con una raccolta fondi - dedicata alla vittoria dell’Europa League.
La cena e una mostra
Parteciperà la squadra e la dirigenza, ma anche una delegazione di ex nerazzurri, del passato più o meno recente. Dalle 18,30 aprirà al pubblico la mostra «Come una seconda pelle», un’esposizione di maglie storiche dell’Atalanta, accompagnata dalla coppa originale dell’Europa League. Dalle 19 la zona ristorante: salamelle, birra, vino e non solo.
Alle 21,30 la statua
Alle 20,30, dal balcone della Curva Sud, la presentazione e il saluto allo staff, ai dirigenti e ai calciatori dell’Atalanta, di oggi e del passato. Alle 21,30, quindi, l’inaugurazione della statua, tra cori e fumogeni. Alle 22,30 l’estrazione dei vincitori della lotteria, alle 23,30 la chiusura della serata.
Le altre iniziative
Tante le iniziative per i 118 anni dell’Atalanta supportate da gruppi e associazioni di tifosi. Domenica 19 ottobre, contro la Lazio, una patch celebrativa comparirà sulle maglie di gioco. In occasione della partita di Champions League con lo Slavia Praga mercoledì prossimo, è attiva a partire da stamattina (17 ottobre) la promozione speciale con 118 biglietti fra Tribuna Rinascimento, Tribuna Ovest e Pitch View in vendita al 50% del prezzo.
