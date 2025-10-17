Atalanta, stasera la festa per i 118 anni. Con inaugurazione della statua dell’Europa League

Oggi è il 17 ottobre, il compleanno dell’Atalanta. Una data che i tifosi festeggiano, tradizionalmente, fuori dallo stadio. Ed è così anche quest’anno, con un motivo in più da celebrare: alle 21,30, nel pieno delle celebrazioni, sarà svelata la statua in marmo - finanziata dai tifosi con una raccolta fondi - dedicata alla vittoria dell’Europa League.

La cena e una mostra

Parteciperà la squadra e la dirigenza, ma anche una delegazione di ex nerazzurri, del passato più o meno recente. Dalle 18,30 aprirà al pubblico la mostra «Come una seconda pelle», un’esposizione di maglie storiche dell’Atalanta, accompagnata dalla coppa originale dell’Europa League. Dalle 19 la zona ristorante: salamelle, birra, vino e non solo.

Alle 21,30 la statua

Alle 20,30, dal balcone della Curva Sud, la presentazione e il saluto allo staff, ai dirigenti e ai calciatori dell’Atalanta, di oggi e del passato. Alle 21,30, quindi, l’inaugurazione della statua, tra cori e fumogeni. Alle 22,30 l’estrazione dei vincitori della lotteria, alle 23,30 la chiusura della serata.

Le altre iniziative