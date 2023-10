Atalanta, stretto il pari con la Juve. Ora concentrati su Lisbona

Lo 0-0 sta benone alla Juventus, non all’Atalanta. Pressione di gioco, numeri statistici e la traversa su punizione di Muriel dimostrano la netta superiorità dei nerazzurri sui blasonati di turno nel match di domenica 1° ottobre al Gewiss Stadium. Beh, consoliamoci al pensiero di toccare con mano una squadra che definire ormai big è sacrosanto. Ci mancava, sin qui, il confronto con avversari candidati alla lotta per lo scudetto. Sicché la sfida con i bianconeri ci ha ricordato ad ampie lettere che dal recente mercato estivo è uscito un organico con pedine qualitative per eccellenza.

Senza contare l’indisponibilità per infortunio dei pezzi pregiati Scamacca e Touré, attaccanti invocati dalla fase offensiva. E a proposito di punte, la gara di domenica, ha riconsegnato un Muriel vecchia maniera, in grado cioè di seminare panico tra i difensori e di possedere piedi oltremodo delicati per andare in gol in variegate maniere. Insomma le premesse per assistere a un prosieguo di campionato ad alto livello esistono eccome. Intanto si avvicina l’appuntamento dell’Europa League con lo Sporting Lisbona che attende Toloi e compagni giovedì 5 ottobre tra le proprie mura. Un appuntamento ricco di fascino e di enorme importanza per la classifica del torneo europeo. Al team di Gasperini una iniezione di ulteriore autostima è giunta proprio dal confronto con l’undici di Allegri. Cosa, questa, di non poco conto.