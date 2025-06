Atalanta, lo striscione dei tifosi davanti al Gewiss: «Hai fatto un capolavoro, una storia incredibile. Grazie Mister Gasp»

Gasperini, arrivato a Bergamo nel 2016, ha riscritto la storia dell’Atalanta: qualificazioni in Champions League, piazzamenti in vetta alla Serie A e lo scorso anno un trofeo europeo che ha consacrato l’Atalanta tra le grandi d’Europa.Ora il grazie dei tifosi proprio davanti al loro stadio, dove hanno festeggiato con il mister per 9 anni.