Atalanta, lo striscione: «Procuratori indegni e giocatori ingrati». Lookman sui social: «C’era un patto con la società»

Lookman sui social

L’attaccante ha rotto il suo silenzio via social: «Negli ultimi tre anni all’Atalanta, ho dato tutto me stesso. Non solo come calciatore, ma come persona. Ho sempre indossato la maglia con orgoglio cercando di rappresentare questo club e la città di Bergamo con cuore, passione e attaccamento.

Comunque, io e la proprietà avevamo un accordo perché questo fosse il momento giusto, il club è stato chiaro con me sul fatto che per un’offerta giusta mi avrebbero lasciato partire. Nonostante ora sia arrivata un’offerta in linea con quanto discusso, purtroppo il club sta bloccando questa opportunità per ragioni che non capisco. Dopo diversi mesi di promesse non mantenute e un trattamento negativo sul piano umano e professionale, purtroppo sento di non aver altra scelta che parlare pubblicamente, per ciò che considero giusto. E confermo di aver chiesto formalmente la cessione. Anche in momenti di estrema difficoltà che ho incontrato, tanti dei quali sono rimasti privati e confidenziali, ho sempre cercato di mettere il club, i tifosi e la squadra al primo posto, sperando non si arrivasse a questo punto, ma purtroppo sento che ora non c’è possibilità di scelta. Ai tifosi - il battito del cuore di questo club - voglio dire questo: mi dispiace davvero si sia arrivati a questo. Spero possiate capire questa situazione incredibilmente difficile. Si tratta semplicemente di difendere ciò che ritengo giusto. Il supporto che mi avete sempre dato è stato incredibile e il legame che si è creato è speciale. Spero di lavorare con il club per trovare una soluzione amicale per tutte le parti, il prima possibile.