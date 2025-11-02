Atalanta subito al lavoro, recuperano de Roon e Maldini

Cancellare in fretta la brutta sconfitta sul campo dell’Udinese, la prima in campionato, seconda stagionale dopo quella sul campo del Paris Saint-German in Champions League. È questo l’obiettivo in casa Atalanta: la squadra è tornata al lavoro nella mattinata di domenica 2 novembre per preparare la sfida sul campo del Marsiglia, in programma mercoledì 5 alle 21.

Recuperano de Roon e Maldini

Buone notizie dall’infermeria. Marten de Roon e Daniel Maldini hanno lavorato con il resto del gruppo e dovrebbero rientrare tra i convocati per la sfida di Champions League. Terapie per Scalvini e Bakker.