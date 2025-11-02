Sport / Bergamo Città
Domenica 02 Novembre 2025
Atalanta subito al lavoro, recuperano de Roon e Maldini
CALCIO. Nerazzurri sul campo di Zingonia verso la sfida di Champions League contro il Marsiglia.
Cancellare in fretta la brutta sconfitta sul campo dell’Udinese, la prima in campionato, seconda stagionale dopo quella sul campo del Paris Saint-German in Champions League. È questo l’obiettivo in casa Atalanta: la squadra è tornata al lavoro nella mattinata di domenica 2 novembre per preparare la sfida sul campo del Marsiglia, in programma mercoledì 5 alle 21.
Recuperano de Roon e Maldini
Buone notizie dall’infermeria. Marten de Roon e Daniel Maldini hanno lavorato con il resto del gruppo e dovrebbero rientrare tra i convocati per la sfida di Champions League. Terapie per Scalvini e Bakker.
In cerca di risposte
L’Atalanta si prepara a una partita difficile, da giocare al Velodrome, uno degli stadi più caldi del calcio europeo. I nerazzurri conoscono l’ambiente: nella primavera del 2024, hanno pareggiato 1-1 sul campo del Marsiglia nella semifinale d’andata dell’Europa League, vincendo poi 3-0 al ritorno, staccando il pass per la storica finale di Dublino. La classica partita che «si prepara da sola»: l’obiettivo è una reazione dopo la sconfitta contro l’Udinese, che ha lasciato tanti dubbi verso il proseguo della stagione, più per come è maturata che per il risultato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA